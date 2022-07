„Noch habe ich keine Schweißtropfen, denn die Arbeiten liegen im Zeitplan“, erklärte Bauleiter Sascha Lorenz. „Die Halle steht bereits. Die Flächen für die Pkw-Parkplätze wurden abgeschottert. Diese Woche geht es richtig los mit den Büros. Noch steht dort der Kran.“ Für den Generalunternehmer Goldbeck aus Bielefeld sei das ein ambitioniertes Projekt: Von der Größenordnung her durchaus im Rahmen, jedoch mit komplizierten Strukturen.

„Das ist hier ganz was anderes als die üblichen Logistikhallen. Ein interessantes Projekt mit neuen Herausforderungen, das macht Spaß“, so Lorenz. Auch im Winter werde weitergearbeitet. Der erste Teilabschnitt soll Mitte Februar fertig sein. Zu bemängeln hat der Bauleiter nur das Chaos mit den vielen Lkw auf den Straßen im Gewerbegebiet. „Die 40-Tonner knallen hier nur so durch.“ Regen Anteil am Fortschritt der Bauarbeiten nimmt auch Reinhard Klose, geschäftsführender Gesellschafter der iNoex. Er freut sich auf die neue Heimat und das neue Gesicht des internationalen Unternehmens. Der nach eigenen Angaben Marktführer auf dem Sektor Mess-, Regel- und Verfahrenstechnik investiert sechs Millionen Euro in den Neubau.

Die 100 hoch qualifizierten Mitarbeiter, zum großen Teil Ingenieure und Techniker, arbeiten in Forschung, Entwicklung und Produktion. Die Fertigung von Großrohren gehört ebenso dazu wie das Messen von Schaum- und Kunststoffrohren. Vertriebsfirmen sorgen in Frankreich, Großbritannien, USA und China für gute Absatzmärkte.