Alle zwei Jahre treffen sich die Jagdhornbläser des Landes Niedersachsen, um in einem Bläserwettbewerb ihren Leistungsstand zu prüfen. Dieser Wettbewerb wurde in den vergangenen Jahren immer auf dem Gelände des Jagdschlosses in Springe ausgetragen.

Nun fand der Bläserwettstreit erstmalig im Museumsdorf Cloppenburg statt. 54 Bläsergruppen mit 980 Bläserinnen und Bläsern aus ganz Niedersachsen maßen sich in den verschiedenen Leistungsklassen der Tonart „B“ und „ES“. Das Kür-Wertungsblasen mit dem ES-Horn gilt unter Kennern als die Königsklasse der Jagdmusik und wurde in diesem Jahr zum dritten Mal in Niedersachsen ausgetragen.

Zum Vortrag kamen von jeder Bläsergruppe zwei Wahlpflichtstücke und ein Selbstwahlstück. Als Wahlpflichtstücke für die Bläsergruppe wurde der „Gamsschützenmarsch“ und ein dreistimmiger Satz für Parforcehörner aus Frankreich „Le Chloches de Dampierre“ vorgetragen.

Das Selbstwahlstück die „Grönegau Fanfare“ aus der Feder des Hornmeisters der Jagdhornbläsergruppe Richard Kuchem führte letztendlich zu dem großen Erfolg der Meller Jagdhornbläser.

Somit überzeugten neun Bläser aus der Jagdhornbläsergruppe Grönegau die fünf Wertungsrichter durch ihre Tonreinheit und Dynamik der vorgetragenen Stücke und bekamen 792 von 820 möglichen Wertungspunkten. Damit wurden sie Vizemeister der ES-Horn-Bläser des Landes Niedersachsen. Der Lohn monatelanger Proben war die Verleihung der Hornfesselspange in Gold.