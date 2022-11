Dennis Greiff (rechts) – hier gegen Hansa Friesoythe – erzielte den Treffer des Tages für den SC Melle im Landesliga-Spiel beim VfL Wildeshausen. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Fußball-Landesliga Greiff trifft zum Auswärtssieg des SC Melle beim VfL Wildeshausen Von noz.de | 06.11.2022, 18:35 Uhr

Fußball-Landesligist SC Melle hat sich am Sonntagnachmittag in einem chancenarmen Spiel beim VfL Wildeshausen letztlich etwas glücklich mit 1:0 durchgesetzt. Damit verbucht das sechstplatzierte Team von Trainer Roland Twyrdy den dritten Sieg in Serie.