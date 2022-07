Eine launige und mit vielen Überraschungen gespickte Premiere feierte die Theaterbande Phoenix mit „Mirandolina“. FOTO: Petra Ropers up-down up-down Premiere von „Mirandolia“ Windmühle Westhoyel eine tolle Kulisse für die Theaterbande Phoenix Von Petra Ropers | 03.07.2022, 13:34 Uhr

Nicht nur die Herren in ihrer Locanda liegen ihr – teils buchstäblich – zu Füßen. Auch die Herzen des Publikums eroberte „Mirandolina“ im Sturm. Die gleichnamige Komödie von Carlo Goldoni feierte in einer Aufführung der Theaterbande Phoenix an der Westhoyeler Mühle ihre umjubelte Premiere.