Die SVO lädt ein zum Sporttreiben. FOTO: Siegfried Hehemann up-down up-down Programm für Kinder am 4. August Bubble-Soccer, Airtrack und mehr: Go-Sports-Ferientour macht Halt in Oldendorf Von noz.de | 24.07.2022, 15:30 Uhr

Die Sportvereinigung Oldendorf bietet in Zusammenarbeit mit der Sportjugend Osnabrück-Land am Donnerstag, 4. August für Kinder von 6 bis 12 Jahren Spiel, Sport und Spaß. Wo die Ferientour in Melle Halt macht und was die Kinder erwartet.