In einer weiteren Geschichte erzählten die Comedians vom Tierheim, in dem zur besinnlichen Vorweihnachtszeit („die Adventskränze sind hier ja schon aufgestellt“) Hunde eine neue Bleibe finden: zum Beispiel der kleine Papandreou, der als Sparfuchs arbeiten sollte und Anleihen (oder: „Anleinen“?) gar nicht mag. Hierher wurde auch der „Spitz“ Silvio gebracht und ebenso der kleine „Wuff, ääh, Wulff“, der gerne Leckerchen nimmt und (ein) „Bild“ so ganz und gar nicht mag.

Zum Höhepunkt der Show präsentierte sich René Steinberg als wild gewordener Sarkozy. Zuvor verabschiedete er sich sicherheitshalber schon mal: „Gleich kann ich sicher nichts mehr sagen.“