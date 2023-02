Training auf Pezzibällen: Im Herzsport-Kurs beim SC Melle wird ein moderates Bewegungsprogramm geboten. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Besonders betreute Herzsportgruppe Nach Infarkt und Co wieder aktiv: Patienten stärken beim SC Melle ihr Herz Von Heike Dierks | 28.02.2023, 11:30 Uhr

Als einziger Grönegauer Sportverein bietet der SC Melle im Bereich Rehabilitationssport besonders betreute Kurse für Herzpatienten an. So trainieren die Teilnehmer in der Herzsportgruppe von Stella Renner – und nicht nur Senioren.