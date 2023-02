Gegen einen Niederländer wird aktuell am Landgericht Osnabrück wegen der Sprengung von Geldautomaten verhandelt. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Prozess am Landgericht Osnabrück Gesprengter Geldautomat in Melle wenige Tage vorher noch mit Viertelmillion bestückt Von Christina Wiesmann | 07.02.2023, 15:02 Uhr | Update vor 35 Min.

Am Dienstag wurde vor dem Landgericht Osnabrück weiter gegen einen 25-jährigen Niederländer verhandelt. Er hat gestanden, an der Sprengung eines Geldautomaten in Melle beteiligt gewesen zu sein. Im Fokus des Verhandlungstages stand die Flucht sowie die Zeugenaussage des Sparkassen-Filialleiters.