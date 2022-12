Eine Leitplanke sperrt den Zugang zum Wanderweg an der K 221. Ein Schild weist den Umweg, der über einen Pendlerparkplatz führt. Foto: Christina Wiesmann up-down up-down Nicht für Radfahrer freigegeben Gesperrter Wanderweg in Gesmold: Das sagt die Stadtverwaltung dazu Von Christina Wiesmann | 07.12.2022, 16:11 Uhr

Der Zugang zum Wanderweg ist an der K 221 in Gesmold gesperrt. Fußgänger und Radfahrer werden nun über den angrenzenden Pendlerparkplatz umgeleitet. Warum hat die Stadt Melle so entschieden?