Der Hilfstransport der Kollegen der Spedition Wienkämper ist in der Nacht zu Samstag um kurz vor Mitternacht in Richtung Polen gestartet. FOTO: Stefan Gelhot Hilfstransport in der Nacht gestartet Spendenaktion der Meller Kollegen: Vier Lastwagen rollen nach Polen Von Simone Grawe | 05.03.2022, 11:58 Uhr

Mit mehreren Tonnen Hilfsgütern an Bord sind in der Nacht zu Samstag vier Lkw vom Gelände der Gesmolder Spedition Wienkämper in Richtung Polen aufgebrochen. Ihre Mission: Nach Polen geflüchteten Menschen aus der Ukraine mit dringend benötigten Sachspenden zu versorgen.