Unterwegs auf der Gesmolder Kirmes Ein Dorf und seine große Liebe: Zwischen Tradition, Buden und drei Tagen Ausnahmezustand Von Christina Wiesmann | 18.09.2023, 14:23 Uhr Das Lebkuchenherz zur Gesmolder Kirmes 2023. Foto: Christina Wiesmann up-down up-down

Ein Lebkuchenherz. „Gessem 2023“ prangt in Zuckerschrift darauf. 500 solcher Herzen wurden am Samstag zur Eröffnung der Gesmolder Kirmes verteilt. Es wirkt wie die in Teig geformte Liebe der Gesmolder zu ihrer Kirmes. Und die ist auch nach mehr als 500 Jahren noch riesengroß.