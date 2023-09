Festzelt auf Parkplatz Gesmolder Kirmes 2023: Diese zwei Männer planen mehrere Kirmespartys Von Simone Grawe | 05.09.2023, 06:02 Uhr Niklas Geise und Ansgar Rietmann möchten ein neues Kapitel in der Geschichte der Gesmolder Kirmes aufschlagen. Foto: Simone Grawe up-down up-down

Die Gesmolder Kirmes wird in diesem Jahr um einen Programmpunkt reicher. Niklas Geise und Ansgar Rietmann wollen an einem traditionsreichen Ort ein neues Kapitel Kirmesgeschichte aufschlagen. So sehen die Pläne der beiden Männer aus Dratum und Warringhof aus.