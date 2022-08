Hast Du Lust auf Action? Auf der Kirmes in Gesmold warten neue Attraktionen auf Dich. FOTO: Christina Wiesmann (Archiv) up-down up-down Logo NEO Jetlag, Black Out, Fly Over Gesmolder Kirmes 2022: Diese neuen Fahrgeschäfte sorgen für den richtigen Adrenalinkick Von Ronja Ackermann | 26.08.2022, 11:55 Uhr

In einen Ort voller Fahrgeschäfte, Zuckerwatte und Musik verwandelt sich Gesmold am 17. September. Auf der Kirmes gibt es in diesem Jahr drei neue Fahrgeschäfte, die nichts für schwache Nerven sind. Wir stellen sie Dir vor.