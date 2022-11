Holzfurnierte E-Gitarren, Jausenbretter und Holzobjekte stellte Jörn Grevenkämper im vergangenen Jahr aus. Am Samstag ist er wieder dabei Archivfoto: Conny Rutsch up-down up-down 12. November 2022 Geschenke für Groß und Klein: Kunsthandwerksmarkt in Oldendorf Von noz.de | 10.11.2022, 16:15 Uhr

Am Samstag findet der Kunsthandwerksmarkt in Oldendorf statt. Sechs Aussteller präsentieren am 12. November 2022 in der Alten Sägemühle ihre Arbeiten.