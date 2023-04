Das ehemalige Rational-Gebäude in Riemsloh soll als Unterkunft für Flüchtlinge dienen. In einer Infoveranstaltung äußerten Anwohner Sorgen - aber auch viel Zuspruch. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Infoveranstaltung der Stadt Melle Das sagen Riemsloher zur Flüchtlingsunterkunft auf dem Rational-Gelände Von Ina Wemhöner | 26.04.2023, 15:51 Uhr

Seit Anfang März ist bekannt, dass das ehemalige Firmengelände von Rational in Riemsloh als Unterkunft für 100 Flüchtlinge sowie 100 weiterreisende Geflüchtete zur Verfügung stehen soll. In einer Informationsveranstaltung der Stadt Melle am Dienstagabend äußerten Anwohner ihre Gedanken zu diesem Vorhaben.