Sprengung in Gesmold, Fahndung im Emsland Zwei Geldautomatensprenger noch nachts geschnappt – einer am Nachmittag und | 22.02.2023, 07:22 Uhr | Update vor 2 Std. Von Michael Hengehold Anke Schneider | 22.02.2023, 07:22 Uhr | Update vor 2 Std.

Drei Männer haben am Mittwochmorgen gegen 2.40 Uhr einen Geldautomaten der Volksbank an der Gesmolder Straße in Melle-Gesmold gesprengt. Zwei der Täter konnten noch in der Nacht im Emsland festgenommen werden. Ein weiterer wurde nach stundenlanger Fahndung festgenommen.