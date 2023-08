Spektakuläre Verfolgungsjagd Geldautomat in Melle gesprengt, Trio im Emsland gestoppt: Prozess beginnt Von Simone Grawe | 07.08.2023, 16:20 Uhr Während der Verfolgungsjagd kam es zu mehreren Unfällen, bei denen mehrere Polizisten verletzt wurden. Archivfoto: NWM-TV up-down up-down

Drei Männer sollen im Februar einen Geldautomaten der Volksbank in Melle-Gesmold gesprengt haben. Sie wurden nach einer spektakulären Verfolgungsjagd in Wettrup im Emsland gestoppt. Vor dem Landgericht in Osnabrück beginnt am 16. August der Prozess gegen die drei Angeklagten, die seither in U-Haft sitzen.