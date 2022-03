Bei der Sprengung des Geldautomaten in der Kreissparkassen-Filiale in Bruchmühlen entstand ein massiver Gebäudeschaden. FOTO: Stefan Gelhot Intensive Ermittlungen der Polizei Geldautomat in Bruchmühlen gesprengt: Spurensicherung gibt Räume frei Von Simone Grawe | 02.03.2022, 16:04 Uhr

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in der Filiale der Kreissparkasse Melle an der Meller Straße in Bruchmühlen dauern die intensiven Ermittlungen der Polizei weiter an. Die Spurensicherung hat die Räumlichkeiten zu ersten Aufräumarbeiten freigegeben.