Geldautomaten gesprengt in Gesmold: Parkplatz voller Trümmer. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Dritter Mann jetzt auch gefasst Niederländer sprengen Geldautomat in Melle, kommen aber nicht ans Geld ran Von Ina Wemhöner | 22.02.2023, 10:17 Uhr | Update vor 13 Min.

Die Serie an Automatensprengungen im Landkreis Osnabrück geht in die nächste Runde. In der Nacht zu Mittwoch wurde der SB-Geldautomat der Volksbank in Gesmold (Melle) gesprengt. Eine Verfolgungsjagd der Polizei führte noch nachts zur Festnahme zweier Täter. Der dritte wurde am Mittwochnachmittag gefasst.