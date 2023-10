Olaf Ekeler bekam bei der Grönegau-Geflügelausstellung auf dem Hof Marahrens für seine gold-weizenfarbigen Shamo sogar das Grönegau-Band – die höchste Auszeichnung des Geflügelzuchtvereins Gerden.

Die langen, leicht angewinkelten Beine, der nach vorne gebeugte Körper und der lange Hals der Shamo-Hühner erinnern an das gefährliche Ur-Reptil. Und den Drang zu kämpfen haben diese Hühner durchaus.

Shamo-Hühner, auch Japanische Kämpfer genannt, sind eine urtümliche Kampfhühnerrasse aus Thailand und wurden 1953 aus Japan nach Deutschland eingeführt. Die Rasse an sich ist jedoch viel älter. „Mit den langen Beinen können sie hoch springen, was beim Kämpfen von Vorteil ist“, erklärt ihr Besitzer. Menschen gegenüber seien die Shamos friedlich, sogar anhänglich.

Olaf Ekeler trat erst im Januar in den Verein ein

Olaf Ekeler züchtet diese Hühnerrasse schon seit acht Jahren. Erst im Januar 2023 ist er in den Gerdener Geflügelzuchtverein eingetreten. Dass er auf Anhieb einen solchen Preis wie das Grönegau-Band erzielen würde, hätte er nicht gedacht.

Allerdings ist der Hühnerzüchter kein Amateur. Für einen guten Hahn fährt er auch schon mal bis nach Bayern und legt für den Zucht-Gockel dann auch mehrere hundert Euro auf den Tisch.

Die Steinbacher Kampfgänse und ihre Geschichte

Unter den 300 Hühnern, Tauben und Gänsen waren zudem die Steinbacher Kampfgänse zu finden und auch sie haben ihren Namen wegen ihrer Geschichte. Gerhard Wenke züchtet diese Tiere, deren schwarze Schnabelleiste ihnen ein etwas bösartiges Aussehen verleiht.

Die Steinbacher Kampfgans wurde im 19. Jahrhundert in Thüringen in der Gegend von Steinbach aus einer Kreuzung von Land- und Höckergänsen erzüchtet. Ihr Name entstand, da die Ganter früher für Kämpfe verwendet wurden. Heutzutage ist dies in Deutschland verboten. In anderen Ländern kann man dieses traurige Spiel allerdings noch beobachten.

Viele verschiedene Rassen bei der Schau

Unter den ausgestellten Tieren befanden sich jedoch nicht nur Kämpferrassen. Unter die kleinen und großen Hühner in allen erdenklichen Farben mischten sich Wachteln und Tauben. Alle zeugten von der Liebe ihrer Besitzer zur Zucht und damit zur Erhaltung der Art.

„Wir sind ein verhältnismäßig großer Verein“, sagte der Vorsitzende Tobias Hellmann. 150 Mitglieder stark ist der Verein, von denen 30 am vergangenen Wochenende in Gerden ausstellten.

Gruppensieg bei den Zwerghühnern für die Chabos

Die Richter vergaben eine Menge Bänder, Medaillen und Plaketten an die eifrigen Züchter. Dabei wurden ebenso Einzeltiere bewertet wie Gruppen. Gruppensieger bei den Zwerghühnern wurde Matthias Marahrens mit seinen Chabos.

Dieser kleine Hahn sieht aus wie frisch geföhnt. Er ist ein Er ist ein gelockter Chabo von Matthias Marahrens Foto: Anke Schneider

Die Zwerge wurden bereits 1860 aus Japan eingeführt und zählen mit einem Körpergewicht von maximal 700 Gramm zu den kleinsten Hühnern. Bei den Chabos handelt es sich um friedliche Hühner, die schnell zutraulich werden.

Kraienköppe können auch gegen Habichte gewinnen

Den Gruppenpreis bei den großen Hühnern erhielt Heinrich Bowenkamp für seine silbernen Kraienköppe. Sie zählen nicht zu den Kampfhühnern, sind aber nah mit ihnen verwandt.

Sie sind robuste und wehrhafte Hühner, die sich durchaus erfolgreich gegen den Angriff eines Habichts zur Wehr setzen können. Begonnen wurde die Zucht der Kraienköppe im 19. Jahrhundert im deutsch-niederländischen Grenzgebiet in der Provinz Twente.

Orientalische Roller unterwegs wie Kamikaze-Flieger

Züchter Manuel Beckmann holte den Gruppensieg bei den Tauben. Er züchtet sogenannte Orientalische Roller. Wie ihr Name verrät, stammen sie aus dem Orient, aus Kleinasien und den zentralasiatischen Ländern. Den Namen „Roller“ hat ihnen ihre Flugkunst beschert.

Sie steigen zunächst in große Höhe auf und stürzen dann nach unten, wobei sie sich mit ausgebreiteten Flügeln und gestrecktem Körper um ihre eigene Längsachse drehen.

Auch der Nachwuchs war erfolgreich

Besonders stolz ist der Geflügelzuchtverein auf seine Jugend. Viele Nachwuchszüchter konnten eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen. Stolzer Besitzer der Bundesjugendmedaille ist nun Johannes Sabbert mit seinen Bielefelder Zwerg-Kennhühnern. Diese Rasse ist noch verhältnismäßig jung. Die ersten Zwerg-Bielefelder wurden Anfang der 1980er Jahre in Nauheim in Hessen herausgezüchtet. Aufgrund seines ruhigen Wesens eignet sich das Bielefelder Zwerg-Kennhuhn bestens für Anfänger.

Madita Hoppe, Johannes Sabbert und Julius Knoth sind die erfolgreichsten Nachwuchszüchter des Vereins. Foto: Anke Schneider

Madita Hoppe und Julius Knoth erhielten für ihre Hühner das Jugend-Landesverbandsehrenband. Madita nennt einen Stamm Chabos ihr eigen und Julius hat sich in seinem Hühnerstall für Deutsche Zwerg-Reichhühner entschieden. Die Zwerg-Reichshühner sind etwa 100 Jahre alt, ihre großen Verwandten sind ein paar Jahrzehnte älter. Auch diese Rasse gilt als robust, wetterfest und leicht zu halten.

Die nächste Schau wartet schon

Neben weiteren Ehrenbändern und Plaketten vergaben die Richter 13 mal die Note Vorzüglich, 12 mal die Note Hervorragend und 181 mal die Note Sehr gut. Wer noch mehr gefiederte Haustiere bestaunen möchte, auf den wartet schon die nächste Geflügelschau.

Am 21. und 22. Oktober findet die Meller Gemeinschaftsschau der Vereine RGZV Bruchmühlen, GZV Gerden, RGZV Neuenkirchen und Westerhausen auf dem Erdbeerhof Böckmann in Melle-Neuenkirchen statt.