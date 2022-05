Eine Gartenhütte hat in Sondermühlen bei Melle gebrannt. FOTO: NWM-TV Mann erleidet Rauchgasvergiftung Gartenhütte in Melle durch weggeworfene Zigarette in Brand geraten und | 17.05.2022, 20:58 Uhr | Update vor 1 Std. Von Simone Grawe Christopher Bredow | 17.05.2022, 20:58 Uhr | Update vor 1 Std.

In Melle ist am Dienstagabend ein Feuer in einer Gartenhütte ausgebrochen. Ein Mann erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung. Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer durch eine weggeworfene Zigarette.