Die scheidende und die neue Leiterin der Kita St. Raphael: Gabriela Meier und Wera Linke (von links). FOTO: Petra Ropers up-down up-down Abschied nach 42 Jahren im Beruf Gabriela Meier reicht Steuerrad der Kita St. Raphael Melle weiter Von Petra Ropers | 04.07.2022, 07:34 Uhr

Der Seifenblasenschauer „ihrer“ Kita-Kinder begleitet sie in den Ruhestand: Nach über 40 Jahren in der Kindertagesstätte Altenmelle - heute St. Raphael - übergab Gabriela Meier am Sonntag das Steuerrad weiter an ihre Nachfolgerin Wera Linke.