Während Moritz Meyer (links) mit dem TV Wellingholzhausen den TV Bohmte empfängt, treten Faton Maxharraj und der SC Melle II zuhause gegen die SG Ostercappeln/Schwagstorf an. FOTO: Stefan Gelhot Bezirksliga, Kreisliga, Kreisklasse Die Meller Fußballvorschau: Ein Tabellenzweiter sieht sich als Außenseiter Von Sven Schüer | 07.04.2022, 18:20 Uhr

Am kommenden Wochenende will Viktoria Gesmold den kleinen Aufwärtstrend in der Bezirksliga bestätigen. Während der TSV Riemsloh in der Kreisliga klarer Außenseiter ist, gibt es im Kreisklassenderby zwischen Westerhausen und Buer keinen Favoriten.