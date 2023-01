Verfolgen auch in Zukunft beim SuS Buer gemeinsame Ziele im Fußball: SuS-Vorstand Rico Töpel (links) und Cheftrainer Naoufal Bouakhri. Foto: SuS Buer up-down up-down 1. Kreisklasse Trainer Naoufal Bouakhri verlängert bei den Fußballern des SuS Buer Von noz.de | 05.01.2023, 12:00 Uhr

Trainer Naoufal Bouakhri verlängert seinen Vertrag bei den Fußballern des SuS Buer. In den kommenden Monaten wird sich entscheiden, ob er sein Team ab Sommer 2023 weiter in der 1. Kreisklasse betreuen wird – oder aber in der Kreisliga.