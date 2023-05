Die Frauen von Viktoria Gesmold feierten den Aufstieg in die Kreisliga nach dem Sieg in Voxtrup. Foto: Lena Asplan up-down up-down Auswärtssieg in Voxtrup Die Fußballerinnen von Viktoria Gesmold feiern den Aufstieg – und so geht es weiter Von Sven Schüer | 17.05.2023, 11:19 Uhr

Die Fußballerinnen von Viktoria Gesmold sind am Dienstagabend in die Kreisliga aufgestiegen. Den letzten Schritt machte das Team von Trainerin Julia Birth mit einem klaren 6:0-Auswärtssieg beim VfR Voxtrup. In der kommenden Saison trifft Gesmold in der höheren Liga auf alte Bekannte.