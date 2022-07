Die Hobbyfußballer vom Uhlemannsfeld haben das Beutling-Turnier beim TV Wellingholzhausen gewonnen. FOTO: Redecker up-down up-down Siedlungen messen sich Hobbyfußballer vom Uhlemannsfeld jubeln beim Beutling-Turnier in Wellingholzhausen Von noz.de | 06.07.2022, 18:11 Uhr

Einmal im Jahr messen sich die Wellingholzhauser Ortsteile und Siedlungen im fußballerischen Wettstreit miteinander. In diesem Jahr erstmals nicht in zwei getrennten Turnieren, sondern gemeinsam. So ist das „Beutling-Turnier“ unter der Regie des TV Wellingholzhausen gelaufen.