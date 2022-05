In der Landesliga-Aufstiegsrunde gastiert der SC Melle am Sonntag beim VfL Wildeshausen – diese Szene aus dem Hinspiel zeigt Dennis Greiff bei einer Torchance. (Archivfoto) FOTO: Stefan Gelhot Landesliga: Spiel in Wildeshausen Fußballer des SC Melle wollen die Chance im Aufstiegsrennen wahren Von noz.de | 13.05.2022, 07:24 Uhr

Am Sonntag steht für die Landesliga-Fußballer des SC Melle das letzte Auswärtsspiel der Aufstiegsrunde an. Bereits um 14 Uhr gastiert das Twyrdy-Team beim Schlusslicht VfL Wildeshausen und will seine Chance im Aufstiegsrennen wahren.