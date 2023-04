Die Landesliga-Fußballer des SC Melle wollen im Heimspiel gegen Firrel die jüngste Niederlage in Wilhelmshaven vergessen machen. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Heimspiel gegen GW Firrel Zuletzt 2:6, aber jetzt will der SC Melle wieder sein wahres Gesicht zeigen Von noz.de | 27.04.2023, 14:38 Uhr

Fußball-Landesligist SC Melle will sich nach der Pleite in Wilhelmshaven am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen GW Firrel von einer anderen Seite zeigen.