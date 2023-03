Derbyzeit in Melle: Fußball-Landesligist SC Melle – hier mit Jonas Strehl (rechts) gegen Holdorf – erwartet Voxtrup auf dem Melos-Platz. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Fußball-Landesliga Der SC Melle empfängt Voxtrup zum Flutlicht-Derby am Freitagabend Von noz.de | 23.03.2023, 16:30 Uhr

Mit einem Derby bestreitet Fußball-Landesligist SC Melle das erste Heimspiel im Jahr 2023: Der VfR Voxtrup ist am Freitagabend um 20 Uhr zu Gast auf dem Melos-Kunstrasenplatz in Melle. Der Gastgeber will endlich den ersten Pflichtspielsieg im neuen Jahr einfahren.