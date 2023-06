Geschafft! Der TV Wellingholzhausen feiert den Kreisliga-Klassenerhalt nach Abpfiff der finalen Partie gegen Holzhausen. Foto: Niels Wagner up-down up-down Kreisliga: Riemsloh steigt ab Der TV Wellingholzhausen feiert den Klassenerhalt – schon vor seinem letzten Spiel Von Heike Dierks | 11.06.2023, 13:36 Uhr

Der TV Wellingholzhausen hat am Wochenende den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga bejubelt. Im letzten Saisonspiel trennte er sich am Samstag daheim 1:1 vom BSV Holzhausen. Wir haben den WTV begleitet.