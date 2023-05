Der TV Wellingholzhausen (weiße Trikots) verliert das Kreisliga-Derby gegen den SC Melle II nach Führung noch mit 1:3. Foto: Niels Wagner up-down up-down Meller Fußball am Wochenende SC Melle II kommt gegen Wellingholzhausen zurück – und lauert im Titelrennen Von Heike Dierks | 07.05.2023, 19:12 Uhr

Fußball-Kreisligist SC Melle II feiert einen Wendesieg gegen den TV Wellingholzhausen und meldet sich so im Aufstiegskampf zurück. In der 1. Kreisklasse erzielen zwei Grönegauer Spieler einen Dreierpack. Buer gewinnt das Derby gegen Gesmold II erst spät, Westerhausen kämpft sich in Bissendorf zum Erfolg.