Matthias Strehl (rotes Trikot) und der SC Melle II bleiben nach dem 1:0 in Sutthausen Kreisliga-Spitzenreiter. Hier ist der SCM-Stürmer gegen den TV Wellingholzhausen in Aktion. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Meller Fußball am Wochenende SC Melle II verteidigt die Spitze – und jetzt kommt Verfolger Hagener SV Von Heike Dierks | 23.04.2023, 20:18 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga bleibt Gesmold dem Tabellenführer Lechtingen auf den Fersen. In der Kreisliga verteidigt die SCM-Reserve die Spitze, während Riemsloh und Wellingholzhausen wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren. In der 1. Kreisklasse steigt die Spannung vor dem Topspiel zwischen Buer und Westerhausen.