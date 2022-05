Melle II und der TV Wellingholzhausen können noch Vizemeister in der Kreisliga werden (Archivfoto). FOTO: Stefan Gelhot Bezirksliga, Kreisliga und Kreisklasse Die Meller Fußballvorschau: Melle II und Wellingholzhausen im Fernduell Von Sven Schüer | 26.05.2022, 13:05 Uhr

In Männer- und Frauenfußball sind alle wichtigen Entscheidungen bereits gefallen. In der Kreisliga kämpfen zwei Teams aber noch um die Vizemeisterschaft. Das Meller Fußballprogramm am Wochenende.