Die Fußballer des SuS Buer – hier mit Tim Schwanemeyer (links) im Kreisklassen-Topspiel gegen den TSV Westerhausen – haben den FC Bissendorf 4:0 bezwungen. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Kreisliga und Kreisklasse in Melle Fußballer von Primus SuS Buer gewinnen 4:0 – und müssen das Toreschießen üben Von Heike Dierks | 16.10.2022, 19:07 Uhr

In der Fußball-Kreisliga feiern der SC Melle II und auch der TV Wellingholzhausen Erfolge. In der 1. Kreisklasse grüßt der SuS Buer mit 28 Punkten aus elf Partien von der Spitze. Der jüngst spielfreie Verfolger TSV Westerhausen ist sieben Zähler zurück, hat allerdings zwei Partien in der Hinterhand.