Schulterschluss für die Doppelaufgabe am Osterwochenende: Gelingt dem SC Melle beim GVO Oldenburg einer der größten Pokalerfolge der jüngeren Vereinsgeschichte? Archivfoto: Stefan Gelhot Zwei Einsätze über Ostern SC Melle will an alten Erfolg anknüpfen und ins Pokal-Halbfinale einziehen Von Sven Schüer | 06.04.2023, 10:20 Uhr

Die Fußballer des SC Melle tanzen am Osterwochenende gleich auf zwei Hochzeiten. Am Samstag wollen sie in Oldenburg den Halbfinal-Einzug im Bezirkspokal klarmachen, am Ostermontag treten sie in der Landesliga in Mühlen an.