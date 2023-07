Gesmolds Spielertrainer Oliver Ioannou erhofft sich vom Bezirkspokal einen ersten Fingerzeig vor dem Auftakt der Landesligasaison. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Neu-Landesligist mit Neuzugängen Viktoria Gesmold sieht im VfR Voxtrup einen „perfekten Gegner“ Von Heike Dierks | 26.07.2023, 13:52 Uhr

Aufsteiger Viktoria Gesmold startet am Donnerstag mit einem Bezirkspokal-Heimspiel gegen den VfR Voxtrup in die Fußballsaison. Mit diesen Erwartungen geht der Neu-Landesligist in das erste Pflichtspiel – und deshalb sieht Gesmold-Trainer Oliver Ioannou den VfR als den „perfekten Gegner“.