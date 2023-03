Erik Grothaus (links) jubelt mit Nico Linnemann über dessen Treffer zum 1:0 für Viktoria Gesmold in der Bezirksliga gegen Bad Laer. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down TV Neuenkirchen siegt in Dissen Gesmolds Fußballer starten mit einem guten Gefühl in die Restserie Von Heike Dierks | 05.03.2023, 17:12 Uhr

Fußball-Bezirksligist Viktoria Gesmold hat zum Start in die Restrunde nach überzeugender Vorstellung Bad Laer mit 3:1 geschlagen. In der Kreisklasse gewann der TV Neuenkirchen sein erstes Spiel in Dissen mit 5:2. Alle Kreisliga-Partien mit Meller Beteiligung sind derweil ausgefallen.