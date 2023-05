Der Jubel war groß bei Spielertrainer Oliver Ioannou (links) und den Fußballern von Viktoria Gesmold nach dem 3:2-Erfolg bei Eintracht Rulle. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Das perfekte Bezirksliga-Finale Gesmold übernimmt in Rulle die Tabellenspitze und hat den Aufstieg in der eigenen Hand Von Heike Dierks | 26.05.2023, 11:19 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga gewinnt Viktoria Gesmold nach packenden 90 Minuten mit 3:2 bei Eintracht Rulle und übernimmt so die Tabellenführung von Lechtingen. Damit hat die Viktoria am letzten Spieltag den Aufstieg in die Landesliga in der eigenen Hand. Besser geht es nicht zum Saisonfinale.