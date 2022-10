Stadtfest am Wochenende: Der Wochenmarkt Melle wird für den Auf- und Abbau verlegt. Archivfoto: Simone Grawe up-down up-down Auf- und Abbauarbeiten Für das Stadtfest „Fabelhaftes Melle“: Wochenmarkt wird verlegt Von noz.de | 25.10.2022, 16:43 Uhr

Anlässlich der Aktionstage des Stadtfestes „Fabelhaftes Melle“ und der damit verbundenen Auf- und Abbauarbeiten findet der Meller Wochenmarkt an drei Tagen an einem anderen Standort in der Innenstadt statt.