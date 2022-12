Am Freitag ist Christmas Night Shopping in Melle: Die Stadt erstrahlt im Lichterglanz. Foto: Werbegemeinschaft Melle City up-down up-down After-Work-Abend und einkaufen Am Freitag lange shoppen in der Meller Innenstadt Von noz.de | 08.12.2022, 09:56 Uhr

Ohne Zeitdruck die Weihnachtseinkäufe erledigen und dabei durch die Meller Innenstadt bummeln. Dies bietet auch in diesem Jahr der Einzelhandel in der Meller City und lädt am Freitag, 9. Dezember bis 22 Uhr zum Meller Christmas Night Shopping ein.