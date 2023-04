Probleme mit der Technik: Die Saisoneröffnung im Freibad Riemsloh findet nicht wie geplant am 1. Mai statt, sondern muss um eine Woche verschoben werden. Archivfoto: Simone Grawe up-down up-down Personalnot mit Folgen für Badegäste Freibadsaison 2023 in Melle: Darum verschiebt sich die Eröffnung in Riemsloh Von Ina Wemhöner | 28.04.2023, 17:16 Uhr

Das Freibad in Riemsloh gehört immer zu den Ersten, die das Becken für ihre Schwimmgäste öffnen. In diesem Jahr verschiebt sich die Eröffnung jedoch. Was es noch für Probleme in der neuen Freibadsaison in Melle gibt, erklärt Stadtsprecher Jürgen Krämer.