Austausch untereinander mit Ehrenamtlichen im Café Frieden: Wie geflüchtete Frauen aus der Ukraine nach Melle gekommen sind und wie es für sie in der neuen Heimat weitergeht. FOTO: Ina Wemhöner Neues Zuhause in Melle Ständige Angst vor den Bomben: Frauen aus der Ukraine erzählen von ihrer Flucht Von Ina Wemhöner | 04.05.2022, 06:00 Uhr

Sie sind aus Angst und Schutz vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchtet. Wie es den Frauen aus der Ukraine in Melle derzeit geht, was sie erlebt haben und welche Hoffnungen sie haben, haben sie uns erzählt.