Voller Vorfreude auf den Urlaub: Damit das ein ungetrübtes Vergnügen bleibt, gibt es ein paar nützliche Ratschläge. FOTO: TÜV Franz-Josef Heringhaus TÜV-Fachmann aus Melle gibt Reisetipps 17.07.2013, 08:09 Uhr

Endlich haben die lang ersehnten Sommerferien in Niedersachsen begonnen. Damit die Meller Urlauber möglichst entspannt in den Urlaub kommen, bietet Franz-Josef Heringhaus, Leiter der TÜV-Station in Melle, Tipps und Tricks für die Reisezeit.