Gemeinsames Siegerfoto: Bei der letzten Auflage gewann der TSV Riemsloh (in schwarz-grün) das Turnier, während die zweite Mannschaft des TSV (in dunkelblau) auf Platz drei landete. Archivfoto: Sven Schüer up-down up-down Riemsloh als Titelverteidiger Stadtmeisterschaft Hallenfußball in Melle: Wichtige Fragen und Antworten Von Sven Schüer | 05.01.2023, 13:24 Uhr

Am Samstag und Sonntag gibt es endlich wieder hochkarätigen Hallenfußball in Melle, wenn die traditionelle Stadtmeisterschaft ausgetragen wird. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum zweiten großen Sportevent in Melle 2023.