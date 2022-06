130 private Stände boten eine Vielfalt an Trödel, Kleidung, Haushaltsgegenständen, Handarbeiten und Werkzeugen an. FOTO: Anke Schneider Tausende Besucher an Pfingsten Flohmarkt am Meller Ludwigsee: Völkerwanderung zur Schnäppchenjagd Von Anke Schneider | 07.06.2022, 13:26 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Pause fanden sich am Pfingstsonntag auf einer großen Wiese am Campingplatz Ludwigsee 130 private Flohmarkthändler ein. Das Angebot setzte in Melle und Umgebung eine wahre Völkerwanderung in Gang.