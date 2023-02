Die Showformation SCrebel Dance & Trix vom SC Melle beim „Feuerwerk der Turnkunst“ in Braunschweig. Foto: Felix Kuntoro up-down up-down Feuerwerk der Turnkunst Showgruppe SCrebel Dance & Trix vom SC Melle auf großer Bühne in Braunschweig Von noz.de | 16.02.2023, 17:57 Uhr

Die Showgruppe „SCrebel Dance & Trix“ vom SC Melle ist bei der Tournee „Feuerwerk der Turnkunst“ vor mehreren Tausend Zuschauern in Braunschweig aufgetreten. Für ihre Performance wurden die Meller in der Kategorie „Thematische Umsetzung“ ausgezeichnet. So geht es weiter für die Formation.