Am Donnerstagabend ist der Akku eines Spielzeugs in Brand geraten. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Etwa 30 Einsatzkräfte vor Ort Akku eines Spielzeugs löst Feuerwehreinsatz in Bruchmühlen aus Von Ina Wemhöner | 17.02.2023, 08:48 Uhr

Am Donnerstagabend ist es in Bruchmühlen zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen, etwa 30 Einsatzkräfte waren am Einsatzort am Schwarzen Weg. Auslöser war der kleine Akku eines Kinderspielzeugs.