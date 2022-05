Bei einem Betrieb in Melle-Gerden kam es in der Nacht zu Samstag zu einem Feuerwehreinsatz. Grund dafür war ein Kabelbrand FOTO: Carsten Rehder Mitarbeiter bemerkten Feuer rechtzeitig Feuerwehreinsatz im Holzverarbeitungsbetrieb in Melle-Gerden Von Ina Wemhöner | 07.05.2022, 09:40 Uhr

Bei dem Holzverarbeitungsbetrieb Heitz Furnierkantenwerk in Melle kam es in der Nacht zu Samstag gegen 4 Uhr zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Das Feuer war in einem Heizungsraum ausgebrochen. Der Löscheinsatz dauerte über drei Stunden. Verletzte gab es laut Polizei keine.