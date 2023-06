Feuerwehr im Einsatz bei Meller Firma. Symbolfoto: imago images / Fabian Geier up-down up-down Großräumig abgesperrt Feuerwehreinsatz auf Firmengelände: Stickstoff strömt in Melle-Gerden aus Von Ina Wemhöner | 26.06.2023, 11:42 Uhr

Am Sonntagabend haben Anwohner in Melle-Gerden am Maschweg das Ausströmen von Gas aus einem Stickstofftank auf einem Firmengelände gemeldet. Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert.