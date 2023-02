Die Ortsfeuerwehr Wellingholzhausen musste am Montagmittag zu einem Brand in der Grundschule ausrücken. Symbolfoto: Stefan Gelhot up-down up-down War es Brandstiftung? Brand in den Toiletten der Grundschule Wellingholzhausen – zwei Verletzte Von Simone Grawe | 06.02.2023, 14:00 Uhr | Update vor 7 Min.

Zu zwei Einsätzen ist die Feuerwehr Wellingholzhausen am Montag gerufen worden. Unter anderem brannte es in der Grundschule an der Goethestraße.